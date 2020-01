Smog a Roma, stop alle auto diesel il 14 gennaio

Di Redazione Blogo.it lunedì 13 gennaio 2020

Stop alla circolazione nella Fascia Verde di Roma per tutti i veicoli più inquinanti nella giornata di martedì 14 gennaio 2020. L'ordinanza della sindaca Virginia Raggi.

Circolazione limitata per le strade di Roma nella giornata di martedì 14 gennaio 2020 a causa degli elevati livelli di inquinamento da Pm10 rivelata nelle ultime ore dall'Arpa Lazio. Lo ha stabilito oggi l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, che ha imposto il blocco della circolazione per i veicoli diesel e una limitazione per altre categorie di veicoli.

Dalle 7.30 alle 20.30 di martedì 14 gennaio gli autoveicoli Benzina Euro 2 e Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 non potranno circolare all'interno della Fascia Verde, mentre per gli autoveicoli DIESEL EURO 3 è stato stabilito un blocco dalle 7.30 alle 10.30 e poi ancora dalle 16.30 alle 20.30.

Lo stesso divieto in due fasce quotidiane varrà per "tutti gli autoveicoli DIESEL appartenenti alle classi ambientali di omologazione EURO 4 e successive".

Non solo. La stessa ordinanza stabilisce che gli impianti termini destinati alla climatizzazione invernale non potranno superare i 18 gradi negli edifici classificati nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6 e di 17 gradi negli edifici di categorie E.8. Sono escluse le scuole e gli ospedali, dove per ovvi motivi non si potranno imporre quelle limitazioni.